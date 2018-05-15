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Нардепа Дунаєва можуть притягнути до кримінальної відповідальності: Луценко підписав подання

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Нардепа Дунаєва можуть притягнути до кримінальної відповідальності
Нардепа Дунаєва можуть притягнути до кримінальної відповідальності / Tribun.com.ua

Генпрокурор України Юрій Луценко підписав подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від фракції "Опозиційного блоку" Сергія Дунаєва. Текст подання скерований голові Верховної Ради Андрієві Парубію та вже зареєстрований у парламенті.

Про це у Facebook повідомила речниця глави ГПУ Лариса Сарган.

Напередодні Юрій Луценко заявив, що на його столі лежать подання на 5 нардепів. За словами генпрокурора, на сьогодні ще 3 народні депутати можуть втратити недоторканність.

"Згідно з текстом подання, Дунаєв С.В., будучи народним депутатом України, подавав завідомо недостовірні відомості у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави. В діях народного депутата вбачаються підстави для повідомлення про підозру за ст. 366-1 КК України", – мовиться у повідомленні Сарган.

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Вона додала, що досудове розслідування здійснює Національне антикорупційне бюро під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Хто такий Сергій Дунаєв? Народний депутат від фракції "Опозиційний блок". Раніше обирався депутатом Лисичанської міськради від Партії регіонів. А з 2009 року був головою Лисичанської міської ради. У 2014 році Дунаєв разом з Олександром Єфремовим та іншими колишніми регіоналами брав участь у сепаратистському мітингу в Луганську, після якого облрада схвалила незаконне рішення про проведення так званого "референдуму" про вихід області зі складу України. У 2016 році Дунаєв вимагав амністію для всіх проросійських бойовиків Донбасу.

В листопаді 2017 року НАЗК встановило, що Дунаєв у декларації за 2015 рік не вказав суб’єкти господарської діяльності, кінцевим бенефіціарним власником яких він є. Розмір часток декларанта у статутному капіталі таких юридичних осіб, опосередкованим власником яких він є, становить 168 мільйонів гривень. Висновок було скеровано до НАБУ.

Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Дунаєв Сергій Володимирович ГПУ Опозиційний блок Юрій Луценко
Джерело: 24 Канал
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