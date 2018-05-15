Нардепа Дунаева могут привлечь к уголовной ответственности: Луценко подписал представление

Генпрокурор Украины Юрий Луценко подписал представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от фракции "Оппозиционного блока" Сергея Дунаева. Текст представления направлен председателю Верховной Рады Андрею Парубию и уже зарегистрирован в парламенте.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган.

Накануне Юрий Луценко заявил, что на его столе лежат представления на 5 нардепов. По словам генпрокурора, на сегодня еще 3 народные депутаты могут потерять неприкосновенность.

"Согласно тексту представления, Дунаев С.В., будучи народным депутатом Украины, подавал заведомо недостоверные сведения в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства. В действиях народного депутата усматриваются основания для сообщения о подозрении по ст. 366-1 УК Украины", – говорится в сообщении Сарган.

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Она добавила, что досудебное расследование осуществляет Национальное антикоррупционное бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Кто такой Сергей Дунаев? Народный депутат от фракции "Оппозиционный блок". Ранее избирался депутатом Лисичанского горсовета от Партии регионов. А с 2009 года был председателем Лисичанского городского совета. В 2014 году Дунаев вместе с Александром Ефремовым и другими бывшими регионалами принимал участие в сепаратистском митинге в Луганске, после которого облсовет принял незаконное решение о проведении так называемого "референдума" о выходе области из состава Украины. В 2016 году Дунаев требовал амнистии для всех пророссийских боевиков Донбасса.



В ноябре 2017 года НАПК установило, что Дунаев в декларации за 2015 год не указал субъекты хозяйственной деятельности, конечным бенефициарным владельцем которых он является. Размер частиц декларанта в уставном капитале таких юридических лиц, опосредованным собственником которых он является, составляет 168 миллионов гривен. Заключение было направлено в НАБУ.