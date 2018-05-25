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Луценко внес в Раду представление на Вилкула – документ

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Луценко внес в Раду представление на Александра Вилкула
Луценко внес в Раду представление на Александра Вилкула / Українське фото

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

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Бывший председатель Днепропетровской ОГА в течение 2011-2012 годов издал распоряжение об изменении целевого назначения земельных участков площадью 21 га якобы из земель запаса сельскохозяйственного назначения (пастбища), а на самом деле из земель коллективной собственности пайщиков двух сельскохозяйственных предприятий Никопольского района,
– отметила Лариса Сарган.

Кроме того, бывший председатель ОГА подписал распоряжение об изменении целевого использования 23 земельных участков общей площадью более 45 га, которые находились в собственности общества с ограниченной деятельностью "АРТ ЛЕНД", из земель сельскохозяйственного назначения на земли промышленности.

Соответствующее представление уже зарегистрировано в аппарате Верховной Рады.

Ранее в пятницу Сарган сообщила о внесении в Раду представления о привлечении к ответственности еще одного народного депутата от "Оппозиционного блока" Дмитрия Колесникова. Сам генпрокурор ранее анонсировал, что у него на столе уже лежат представления на 5 действующих нардепов.

Кто такой Александр Вилкул?
Александр Вилкул является народным депутатом 8-го созыва от "Оппозиционного блока". В Раду попал по списку партии, где шел под вторым номером. В Верховной Раде 5-го и 6-го созывов был членом Партии регионов. В 2010-2012 годах – председатель Днепропетровской облгосадминистрации. С декабря 2012 до января 2014 был вице-премьер-министром в правительстве Азарова. Во время Революции достоинства Вилкула обвиняли в организации так называемых "титушек" для борьбы активистами Евромайдана в тогдашнем Днепропетровске.

Теги: Новости Украины Новости политики ГПУ Верховная Рада Оппозиционный блок Юрий Луценко Александр Вилкул
Источник: 24 Канал
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