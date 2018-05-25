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Луценко вніс в Раду подання на Вілкула – документ

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Луценко вніс в Раду подання на Олександра Вілкула
Луценко вніс в Раду подання на Олександра Вілкула / Українське фото

Генеральний прокурор України Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула.

Про це повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.

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Колишній голова Дніпропетровської ОДА протягом 2011-2012 років видав розпорядження про зміну цільового призначення земельних ділянок площею 21 га нібито із земель запасу сільськогосподарського призначення (пасовища), а насправді із земель колективної власності пайщиків двох сільськогосподарських підприємств Нікопольського району,
– зазначила Лариса Сарган.

Крім того, колишній голова ОДА видав розпорядження про зміну цільового використання 23 земельних ділянок загальною площею понад 45 га, які перебували у власності товариства з обмеженою діяльністю "АРТ ЛЕНД", із земель сільськогосподарського призначення на землі промисловості.

Відповідне подання уже зареєстроване в апараті Верховної Ради.

Раніше у п'ятницю Сарган повідомила про внесення у Раду подання про притягнення до відповідальності ще одного народного депутата від "Опозиційного блоку" Дмитра Колєснікова. Сам генпрокурор раніше анонсував, що у нього на столі уже лежать подання на 5 чинних нардепів.

Хто такий Олександр Вілкул?
Олександр Вілкул є народним депутатом 8-го скликання від "Опозиційного блоку". У Раду потрапив за списком партії, де йшов під другим номером. У Верховній Раді 5-го та 6-го скликань був членом Партії регіонів. У 2010-2012 роках – голова Дніпропетровської облдержадміністрації. З грудня 2012 до січня 2014 був віце-прем'єр-міністром в уряді Азарова. Під час Революції гідності Вілкула звинувачували в організації так званих "тітушок" для боротьби активістами Євромайдану у тодішньому Дніпропетровську.

Теги: Новини України Новини політики ГПУ Верховна Рада Опозиційний блок Юрій Луценко Олександр Вілкул
Джерело: 24 Канал
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