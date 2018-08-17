Луценко выписал выговор Холодницкому
Генпрокурор Украины Юрий Луценко подписал выговор Назару Холодницкому.
Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, "Украинской правде".
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Выговор руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры объявили в конце июля. Однако Луценко ее не подписывал. Наказание инициировали в НАБУ. Поскольку после прослушивания кабинета Холодницкого выяснилось, что он предупреждал о подозреваемых следственные действия антикоррупционного бюро и давил на своих подчиненных.
Уволить Холодницкого квалификационно-дисциплинарная комиссия не решилась. Хотя признала, что тот нарушил законодательство. И это может тянуть за собой увольнение. Должность председатель САП сохранил и даже ушел в долговременный летний отпуск.