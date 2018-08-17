Луценко виписав догану Холодницькому
Генпрокурор України Юрій Луценко підписав догану Назару Холодницькому.
Про це повідомила речниця генпрокурори Лариса Сарган, "Українській правді".
Читайте також: НАЗК завершило перевірку е-декларацій Луценка
Догану керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оголосили наприкінці липня. Однак Луценко її не підписував. Покарання ініціювали у НАБУ. Оскільки після прослуховування кабінету Холодницького з'ясувалося, що він попереджав підозрюваних про слідчі дії антикорупційного бюро та тиснув на своїх підлеглих.
Звільнити Холодницького кваліфікаційно-дисциплінарна комісія не наважилася. Хоча визнала, що той порушив законодавство. І це може тягнути за собою звільнення. Посаду голова САП зберіг і навіть пішов у довготривалу літню відпустку.