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      Луценко заявил, что СБУ скрывает материалы по делу Гандзюк: спецслужба отрицает

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      Луценко обвиняет СБУ в сокрытии доказательств по делу Гандзюк
      Луценко обвиняет СБУ в сокрытии доказательств по делу Гандзюк / Коллаж 24 канала

      В деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк появился новый человек. Он, вероятно, даст новые показания, которые могут расширить количество участников заговора.

      СБУ вроде бы скрывала материалы допросов, которые могут расширить количество заказчиков нападения на активистку. Об этом рассказал генпрокурор Юрий Луценко в интервью "Цензор.нет".

      Важно: Убийство Екатерины Гандзюк: вступил в силу приговор для 5 фигурантов дела

      Мы планировали закончить следствие не позднее прошлой пятницы и вручить Мангеру материалы для ознакомления. Но появился новый человек, который, вероятно, даст новые показания, которые, возможно, расширят количество участников заговора,
      – подчеркнул он.

      Генпрокурор добавил, что показания, которые в ГПУ ждут от свидетеля уже есть в распоряжении спецслужбы.

      "Эти показания по делу не находились. Допрос был скрыт. Об этом я сегодня получил рапорт. В показаниях свидетеля со ссылкой на другого человека речь идет о том, что наказать Катю приняли решение на встрече, где, кроме Мангера, были и другие люди", – подчеркнул Луценко.

      В свою очередь, слова Луценко в СБУ отрицают. Там говорят: протоколы допроса человека, который слышал от третьих лиц о сговоре, приобщены ко всем делам.

      Служба безопасности Украины заявляет, что не скрывала никаких материалов, которые могли расширить количество заказчиков нападения Гандзюк,
      – отмечают в СБУ.

      По версии спецслужбы, допрос свидетеля состоялся 5 марта 2019 года. Свидетель рассказал, что, со слов другого лица, ему известно о том, что варианты насильственной расправы над Екатериной Гандзюк, обсуждали в Херсоне в июле 2018 года при участии нескольких человек.

      Протокол допроса свидетеля приобщен к материалам уголовного производства в отношении Владислава Мангера и Алексея Левина по обвинению в заказе убийства Гандзюк. В то же время, его копия приобщена к материалам уголовного производства по обвинению Сергея Торбина и других лиц в совершении нападения на Гандзюк. Еще одна копия указанного протокола приобщена к материалам уголовного производства по обвинению Игоря Павловского в организации убийства активистки.

      Таким образом утверждение генерального прокурора Украины, распространенное в сети Интернет, является ошибочным,
      – говорится в заявлении.

      Что известно о расследовании дела убийства Гандзюк?

      31 июля прошел ровно год со дня жестокого нападения на активистку. Ее облили кислотой, позже от полученных ожогов она умерла.

      Дело расследует СБУ под процессуальным руководством ГПУ. Нескольких фигурантов задержали. Но родные Екатерины говорят, что это исполнители, тогда как заказчики нападения вполне могут избежать наказания.

       Актуально: Дело Гандзюк: прокуратура заключила соглашение с вероятным организатором убийства Павловским

      Официальная версия следствия: председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер вместе с криминальным авторитетом Алексеем Левиным заказали нападение на Екатерину Гандзюк, которое и повлекло ее смерть.

      Вместе с тем, адвокаты считают причастными к убийству Кати: главу Херсонского облсовета Владислава Мангера и Игоря Павловского – это бывший помощник народного депутата Николая Паламарчука.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Юрий Луценко СБУ Дело Екатерины Гандзюк
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