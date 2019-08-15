Луценко заявив, що СБУ приховує матеріали у справі Гандзюк: спецслужба заперечує

У справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк з'явилася нова людина. Вона, імовірно, дасть нові свідчення, які можуть розширити кількість учасників змови.

СБУ начебто приховувала матеріали допитів, які можуть розширити кількість замовників нападу на активістку. Про це розповів генпрокурор Юрій Луценко в інтерв’ю "Цензор.нет".

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Ми планували закінчити слідство не пізніше минулої п'ятниці і вручити Мангеру матеріали для ознайомлення. Але з'явилася нова людина, яка, імовірно, дасть нові свідчення, які, можливо, розширять кількість учасників змови,

– наголосив він.

Генпрокурор додав, що покази, які у ГПУ чекають від свідка вже є в розпорядженні спецслужби.

"Ці свідчення у справі не перебували. Допит був прихований. Про це я сьогодні отримав рапорт. У показах свідка з посиланням на іншу людину йдеться про те, що покарати Катю ухвалили рішення на зустрічі, де, крім Мангера, були й інші люди", – наголосив Луценко.

Своєю чергою, слова Луценка в СБУ заперечують. Там кажуть: протоколи допиту особи, яка чула від третіх осіб про змову, долучені до усіх справ.

Служба безпеки України заявляє, що не приховувала жодних матеріалів, які могли розширити кількість замовників нападу Гандзюк,

– наголошують в СБУ.

За версією спецслужби, допит свідка відбувся 5 березня 2019 року. Свідок розповів, що, зі слів іншої особи, йому відомо про те, що варіанти насильницької розправи над Катериною Гандзюк, обговорювали у Херсоні в липні 2018 року за участі кількох осіб.

Протокол допиту свідка долучений до матеріалів кримінального провадження щодо Владислава Мангера і Олексія Левіна за звинуваченням в замовленні вбивства Гандзюк. Водночас, його копія долучена до матеріалів кримінального провадження за обвинуваченням Сергія Торбіна та інших осіб у вчиненні нападу на Гандзюк. Ще одна копія вказаного протоколу долучена до матеріалів кримінального провадження за обвинуваченням Ігоря Павловського в організації вбивства активістки.

Таким чином твердження генерального прокурора України, поширене у мережі Інтернет, є помилковим,

– мовиться в заяві.

Що відомо про розслідування справи вбивства Гандзюк?

31 липня минув рівно рік з дня жорстокого нападу на активістку. Її облили кислотою, пізніше від отриманих опіків вона померла.

Справу розслідує СБУ під процесуальним керівництвом ГПУ. Кількох фігурантів затримали. Але рідні Катерини кажуть, що це виконавці, тоді як замовники нападу цілком можуть уникнути покарання.

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Офіційна версія слідства: голова Херсонської облради Владислав Мангер разом з кримінальним авторитетом Олексієм Левіним замовили напад на Катерину Гандзюк, який і спричинив її смерть.



Водночас, адвокати вважають причетними до вбивства Каті: голову Херсонської облради Владислава Мангера та Ігоря Павловського – це колишній помічник народного депутата Миколи Паламарчука.