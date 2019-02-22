Луценко запомнится давлением на журналистов, – Бердинских

Летом 2016 года, журналист Иван Верстюк опубликовал расследование под названием "Бриллиантовая дочь". Из собственных источников он узнал, что Александр Корниец имея очень скромную прокурорскую зарплату смог оплатить очень дорогостоящее обучение своей дочери в Великобритании.

Об этом в своем видеоблоге "Политическая кухня" рассказала журналистка Кристина Бердинских.

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По ее словам, теперь ГПУ, почти 3 года, после выхода материала, решила установить, кто же слил эту информацию журналисту. То есть, вместо того, чтобы выяснять откуда у бывшего прокурора Корнийца деньги на дорогостоящее обучение дочери в Британии, прокуратура ищет, кто рассказал об этом журналисту.

Более того, угрожает редакции обыском, а журналисту Ивану Верстюку ответственностью и исправительными работами на срок до 2 лет за разглашение этой информации. Это грубое нарушение украинского и международного законодательства, регулирующего вопросы защиты журналистских источников. На решение Печерского суда и действия ГПУ сразу отреагировали украинские и международные организации,

– сказала Бердинских.

"Между тем, генеральная прокуратура во главе с Луценко продолжает защищать свою позицию. И к сожалению, это уже стало практикой, когда это ведомство давит и вмешивается в работу журналистов-расследователей", – добавила автор блога.

Несмотря на то, кто станет следующим президентом, Луценко рано или поздно уйдет с должности. Оценку его работе в должности генерального прокурора когда-то дадут профессиональные эксперты, которые определят, чего было больше – достижений или провалов,

– заявила журналистка.

"Луценко запомнится тем, что при нем суд вынес приговор экс-президенту Виктору Януковичу. Но также его будут помнить, как генпрокурора, который пошел в активное наступление на свободу слова, давление на журналистов-расследователей, и который в этом конфликте с независимой прессой в итоге проиграл. У меня в этом нет сомнений ", – подытожила Бердинских.

Видео полного выпуска блога "Политическая кухня" Кристины Бердинских за 22 февраля 2019: