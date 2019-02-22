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      Луценко запам'ятається тиском на журналістів, – Бердинських

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      Луценко тисне на журналістів
      Луценко тисне на журналістів / Фото з відкритих джерел

      Влітку 2016 року, журналіст Іван Верстюк опублікував розслідування під назвою "Діамантова донька". З власних джерел він дізнався, що Олександр Корнієць маючи дуже скромну прокурорську зарплатню зміг оплатити дуже дороге навчання своєї доньки у Великобританії.

      Про це у своєму відеоблозі "Політична кухня" розповіла журналістка Крістіна Бердинських.

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      За її словами, тепер ГПУ, майже через 3 роки, після виходу матеріалу, вирішила встановити, хто ж злив цю інформацію журналісту. Тобто, замість того, щоб з’ясовувати звідки у колишнього прокурора Корнійця гроші на дороге навчання доньки у Британії, прокуратура шукає, хто розповів про це журналісту.

      Більше того, погрожує редакції обшуком, а журналісту Івану Верстюку відповідальністю і виправними роботами терміном до 2 років за розголошення цієї інформації. Це грубе порушення українського і міжнародного законодавства, яке регулює питання захисту журналістських джерел. На рішення Печерського суду і дії ГПУ одразу відреагували українські і міжнародні організації,
      – сказала Бердинських.

      "Тим часом, генеральна прокуратура на чолі з Луценком продовжує захищати свою позицію. І на жаль, це вже стало практикою, коли це відомство тисне і втручається в роботу журналістів розслідувачів", – додала авторка блогу.

      Незважаючи на те, хто стане наступним президентом, Луценко рано чи пізно піде з посади. Оцінку його роботі на посаді генерального прокурора колись дадуть професійні експерти, які визначать, чого ж було більше – здобутків чи провалів,
      – заявила журналістка.

      "Луценко запам’ятається тим, що при ньому суд виніс вирок екс-президенту Віктору Януковичу. Але також його будуть пам’ятати, як генпрокурора, який пішов в активний наступ на свободу слова, тиснув на журналістів-розслідувачів, і який у цьому конфлікті з незалежною пресою у підсумку програв. У мене в цьому не має сумнівів", – підсумувала Бердинських.

      Відео повного випуску блогу "Політична кухня" Крістіни Бердинських за 22 лютого 2019:

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      Теги: Новини політики Новини України Відеоблоги Юрій Луценко ГПУ ЗМІ Журналісти
      Джерело: 24 канал
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