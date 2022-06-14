Соответствующую информацию советник Андрея Ермака озвучил вечером 13 июня. Об этом он сообщил на 110-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

Заметьте , Резников надеется, что Украина получит тяжелое оружие по итогам "Рамштайн-3"

Арестович прокомментировал поставку оружия и кандидатство в ЕС

Между нами, лучше бы они вместо кандидатства Украины в ЕС дали бы оружие. Мы бы сами разобрались с кандидатством и всем остальным,

– заявил Алексей Арестович.

Советник Андрея Ермака также добавил, мол, пусть уже дают кандидатство в ЕС. Однако вспомнил, что Турция также является кандидатом на вступление в Евросоюз, но не является членом.

Войну может остановить членство в ЕС, но не кандидатство

"Войну остановило бы членство в ЕС. Турция сколько у нас сидит кандидатом?.. (у страны есть статус кандидата для вступления в ЕС – 24 канал) Мы можем стать таким вторым личным случаем. Как заявляют отдельные политики, может понадобиться десятки лет для вступления в ЕС ЕС", – сказал Арестович.

Также советник главы Офиса Президента объяснил, что это "цирк на проводе".

Следует вспомнить, что 15 июня состоится "Рамштайн-3". В частности, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе соберется Контактная группа по вопросам обороны Украины.

Перед встречей министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что надеется, что после нее наше государство получит тяжелое вооружение . Глава министерства пояснил, что коалиция государств мира в поддержку Украины растет.

Кроме того, уже 23 – 24 июня Еврокомиссия определится по кандидатству Украины . Соответствующее заявление сделала президент Еврокомиссии. Урсула фон дер Ляен объяснила, что украинцы доказали свою мотивацию и решительную настроенность, что мы совместно отстроим и модернизируем Украину.

Кратко о предоставлении оружия Украине

Вооруженным Силам Украины для эффективной борьбы с врагом нужно тяжелое вооружение.

13 июня советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк объяснил, какое оружие нужно Украине.

В частности советник Андрея Ермака заявил, что нашему государству нужно 1000 гаубиц калибра 155 миллиметров, 300 РСЗО, 500 танков, 2000 единиц бронетехники, 1000 дронов.

Канцлер Германии Олаф Шольц много раз обещал Украине вооружение , однако до сих пор не предоставил. Однако уже 13 июня Шольц заявил, что оружие якобы уже готовят на отправку.

Следует пригибать слова Арестовича в конце апреля. В частности, советник Ермака пояснил, что в Украине есть избыток личного состава при недостатке оружия и техники .

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