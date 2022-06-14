Соответствующую информацию советник Андрея Ермака озвучил вечером 13 июня. Об этом он сообщил на 110-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.
Заметьте , Резников надеется, что Украина получит тяжелое оружие по итогам "Рамштайн-3"
Арестович прокомментировал поставку оружия и кандидатство в ЕС
Между нами, лучше бы они вместо кандидатства Украины в ЕС дали бы оружие. Мы бы сами разобрались с кандидатством и всем остальным,
– заявил Алексей Арестович.
Советник Андрея Ермака также добавил, мол, пусть уже дают кандидатство в ЕС. Однако вспомнил, что Турция также является кандидатом на вступление в Евросоюз, но не является членом.
Войну может остановить членство в ЕС, но не кандидатство
"Войну остановило бы членство в ЕС. Турция сколько у нас сидит кандидатом?.. (у страны есть статус кандидата для вступления в ЕС – 24 канал) Мы можем стать таким вторым личным случаем. Как заявляют отдельные политики, может понадобиться десятки лет для вступления в ЕС ЕС", – сказал Арестович.
Также советник главы Офиса Президента объяснил, что это "цирк на проводе".
Следует вспомнить, что 15 июня состоится "Рамштайн-3". В частности, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе соберется Контактная группа по вопросам обороны Украины.
Перед встречей министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что надеется, что после нее наше государство получит тяжелое вооружение . Глава министерства пояснил, что коалиция государств мира в поддержку Украины растет.
Кроме того, уже 23 – 24 июня Еврокомиссия определится по кандидатству Украины . Соответствующее заявление сделала президент Еврокомиссии. Урсула фон дер Ляен объяснила, что украинцы доказали свою мотивацию и решительную настроенность, что мы совместно отстроим и модернизируем Украину.
Кратко о предоставлении оружия Украине
- Вооруженным Силам Украины для эффективной борьбы с врагом нужно тяжелое вооружение.
- 13 июня советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк объяснил, какое оружие нужно Украине.
- В частности советник Андрея Ермака заявил, что нашему государству нужно 1000 гаубиц калибра 155 миллиметров, 300 РСЗО, 500 танков, 2000 единиц бронетехники, 1000 дронов.
- Канцлер Германии Олаф Шольц много раз обещал Украине вооружение , однако до сих пор не предоставил. Однако уже 13 июня Шольц заявил, что оружие якобы уже готовят на отправку.
- Следует пригибать слова Арестовича в конце апреля. В частности, советник Ермака пояснил, что в Украине есть избыток личного состава при недостатке оружия и техники .