По мнению Арахамии, лучше не до конца знать регламент, чем защищать Виктора Медведчука (нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь") на заседаниях СНБО (Совета национальной безопасности и обороны, который, собственно, наложил на Медведчука санкции).

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Арахамия ответил на упреки о незнании регламента Рады

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отреагировал на обвинения в незнании регламента Верховной Рады. На это намекнула в фейсбуке пресс-секретарь председателя Верховной Рады Ольга Туний , когда Арахамия второй раз за день обратился за подписными листами об отставке спикера.

Говорят, Арахамия не так запросил эти листы. Что он не так знает регламент. Арахамия, возможно, не до конца знает регламент. Но лучше не знать регламент, чем потом защищать Медведчука на СНБО,

– заявил по этому поводу сам Давид Арахамия.

И добавил, что "люди точно поймут, какая позиция правильная". Впрочем, не уточнил, какие именно люди и когда или что они поймут.

Обратите внимание : председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков действительно на заседаниях СНБО не голосовал за введение санкций в отношении Виктора Медведчука и связанных с ним СМИ. Объяснил он это тем, что санкции против граждан Украины СНБО вводить не может.

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