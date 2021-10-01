На думку Арахамії, краще не до кінця знати регламент, ніж захищати Віктора Медведчука (нардепа від "Опозиційної платформи – За життя") на засіданнях РНБО (Ради національної безпеки й оборони, яка, власне, наклала на Медведчука санкції).

Також цікаво Арахамія розповів, чи планують забирати у Разумкова мандат

Арахамія відповів на закиди про незнання регламенту Ради

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відреагував на закиди про незнання регламенту Верховної Ради. На це натякнула у фейсбуці речниця голови Верховної Ради Ольга Туній, коли Арахамія вдруге за день звернувся по підписні листи щодо відставки спікера.

Кажуть, Арахамія не так запросив ці листи. Що він не так знає регламент. Арахамія, можливо, не до кінця знає регламент. Але краще не знати регламент, ніж потім захищати Медведчука на РНБО,

– заявив з цього приводу сам Давид Арахамія.

І додав, що "люди точно зрозуміють, яка позиція правильна". Утім, не уточнив, які саме люди та коли чи що вони зрозуміють.

Зверніть увагу: голова Верховної Ради Дмитро Разумков дійсно на засіданнях РНБО не голосував за запровадження санкцій щодо Віктора Медведчука та пов'язаних із ним ЗМІ. Пояснив він це тим, що санкції проти громадян України РНБО запроваджувати не може.

Тема відставки спікера Разумкова: останні новини