Такое мнение 24 Каналу озвучил генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж. По его словам, очень важно бить по российским объектам, которые создают угрозы для украинцев.

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Эффективнее уничтожение самолетов

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Украина будет производить собственные ракеты с дальностью более тысячи километров. ВСУ могут применять их, считает Николай Маломуж.

Также это могут быть старые ракеты С-200, которые запускались по самолетам или по ракетам. Если их переделать, то можно бить ими и по наземным объектам, в частности, аэродромам врага.

Очень важны удары по самолетам, системам управления на аэродроме, пусковым установкам. Это гораздо более эффективная модель, чем сбивать их в воздухе. Уничтожив или повредив самолет, систему навигации в самолете, систему управления на аэродроме – это нейтрализация агрессивных ударов конкретным самолетом или группой самолетов,

– объяснил он.

Маломуж об уничтожении вражеских самолетов: смотрите видео

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