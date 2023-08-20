Таку думку 24 Каналу озвучив генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж. За його словами, дуже важливо бити по російських об'єктах, які створюють загрози для українців.

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Ефективніше знищення літаків

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що Україна виготовлятиме власні ракети з дальністю на понад тисячу кілометрів. ЗСУ можуть застосовувати їх, вважає Микола Маломуж.

Також це можуть бути старі ракети С-200, які запускали з по літаках або по ракетах. Якщо їх переробити, то можна бути бити ними і по наземних об’єктах, зокрема аеродромах ворога.

Дуже важливі удари по літаках, системах управління на аеродромі, пусковим установкам. Це набагато ефективніша модель, ніж збивати їх у повітрі. Знищивши або пошкодивши літак, систему навігації у літаку, систему керування на аеродромі – це нейтралізація агресивних ударів конкретним літаком або групою літаків,

– пояснив він.

Маломуж про знищення ворожих літаків: дивіться відео

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