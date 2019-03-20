Лучше, чем мог представить: как для Ахметова заканчивается президентский срок Порошенко

Начало президентства Петра Порошенко был для Ахметова непростым – его компаньон спрятался в России, фракция регионалов разбежалась, было возбуждены уголовные дела в отношении его предприятий, а часть активов осталась на оккупированной территории.

Об этом в своем видеоблоге "Честная политика" рассказал нардеп Сергей Лещенко.

Читайте также: Ахметов продавал Украине электроэнергию вдвое дороже, чем Венгрии

По его словам, первый президентский срок Порошенко заканчивается для Ахметова не только отсутствием каких-либо проблем с законом. Все гораздо лучше, чем он мог представлять пять лет назад.

Олигарх сконцентрировал в своих руках огромные активы в угольной отрасли, тепловой энергетике, построил огромный парк солнечной энергетики, который позволит обогащаться за счет астрономических зеленых тарифов,

– отметил нардеп.

И объяснил, что теперь Ахметов приблизился к монополии распределительных сетей: чтобы контролировать по всей Украине доставку электроэнергии от своих производств до конечных потребителей – граждан или юридических лиц – компаний, учреждений, заводов и фабрик.

Лещенко отметил, что в начале января 2019 года ДТЭК объявил, что покупает у российской группы VSEnergy два облэнерго: "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго". То есть еще два региона попали в зависимость от олигарха, который словно на распродаже собирает активы в Украине в то время, когда малый и средний бизнес закрывается.

В то время, когда не связанные с политикой предприниматели вынуждены увольнять людей, а частные предприниматели решают спрятаться от экономического кризиса на заработках за границей,

– добавил он.

Однако, по информации Лещенко, Ахметов не собирается ограничиваться этими двумя облэнерго. После закрытия этой сделки готовится еще одна – ДТЭК планирует поглотить и остальные пять облэнерго, которые остаются в собственности россиян. Таким образом, под контроль Ахметова перейдут "Херсоноблэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Житомироблэнерго", "Черновцыоблэнерго", "Ровнеоблэнерго".

Смотрите видео полного выпуска видеоблога Сергея Лещенко "Честная политика" за 19 марта 2019 года