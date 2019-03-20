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      Лучше, чем мог представить: как для Ахметова заканчивается президентский срок Порошенко

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      Ринат Ахметов и Петр Порошенко
      Ринат Ахметов и Петр Порошенко / Фото из открытых источников

      Начало президентства Петра Порошенко был для Ахметова непростым – его компаньон спрятался в России, фракция регионалов разбежалась, было возбуждены уголовные дела в отношении его предприятий, а часть активов осталась на оккупированной территории.

      Об этом в своем видеоблоге "Честная политика" рассказал нардеп Сергей Лещенко.

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      По его словам, первый президентский срок Порошенко заканчивается для Ахметова не только отсутствием каких-либо проблем с законом. Все гораздо лучше, чем он мог представлять пять лет назад.

      Олигарх сконцентрировал в своих руках огромные активы в угольной отрасли, тепловой энергетике, построил огромный парк солнечной энергетики, который позволит обогащаться за счет астрономических зеленых тарифов,
      – отметил нардеп.

      И объяснил, что теперь Ахметов приблизился к монополии распределительных сетей: чтобы контролировать по всей Украине доставку электроэнергии от своих производств до конечных потребителей – граждан или юридических лиц – компаний, учреждений, заводов и фабрик.

      Лещенко отметил, что в начале января 2019 года ДТЭК объявил, что покупает у российской группы VSEnergy два облэнерго: "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго". То есть еще два региона попали в зависимость от олигарха, который словно на распродаже собирает активы в Украине в то время, когда малый и средний бизнес закрывается.

      В то время, когда не связанные с политикой предприниматели вынуждены увольнять людей, а частные предприниматели решают спрятаться от экономического кризиса на заработках за границей,
      – добавил он.

      Однако, по информации Лещенко, Ахметов не собирается ограничиваться этими двумя облэнерго. После закрытия этой сделки готовится еще одна – ДТЭК планирует поглотить и остальные пять облэнерго, которые остаются в собственности россиян. Таким образом, под контроль Ахметова перейдут "Херсоноблэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Житомироблэнерго", "Черновцыоблэнерго", "Ровнеоблэнерго".

      Смотрите видео полного выпуска видеоблога Сергея Лещенко "Честная политика" за 19 марта 2019 года

       

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      Теги: Энергетика Новости Украины Сергей Лещенко Электроэнергия Видеоблоги Петр Порошенко Ринат Ахметов
      Источник: 24 канал
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