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      Краще, ніж міг уявити: як для Ахметова закінчується президентський термін Порошенка

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      Рінат Ахметов та Петро Порошенко
      Рінат Ахметов та Петро Порошенко / Фото із відкритих джерел

      Початок президентства Петра Порошенка був для Ахметова непростим – його компаньйон заховався у Росії, фракція регіоналів розбіглася, було відкрито кримінальні справи на його підприємства, а частина активів залишилася на окупованій території.

      Про це у своєму відеоблозі "Чесна політика" розповів нардеп Сергій Лещенко.

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      За його словами, перший президентський термін Порошенка закінчується для Ахметова не лише відсутністю будь-яких проблем із законом. Все набагато краще, ніж він міг уявляти п'ять років тому.

      Олігарх сконцентрував у своїх руках величезні активи у вугільній галузі, тепловій енергетиці, побудував величезний парк сонячної енергетики, який дозволить збагачуватися коштом астрономічних зелених тарифів,
      – зазначив нардеп.

      Й пояснив, що тепер Ахметов наблизився до монополії розподільчих мереж: щоб контролювати по всій Україні доставку електроенергії від своїх виробництв до кінцевих споживачів – громадян або юридичних осіб – компаній, установ, заводів і фабрик.

      Лещенко наголосив, що на початку січня 2019 року ДТЕК оголосив, що купує у російської групи VSEnergy два обленерго: "Київобленерго" та "Одесаобленерго". Тобто ще два регіони потрапили в залежність від олігарха, який немов на розпродажі збирає активи в Україні у той час, коли малий та середній бізнес закривається.

      У той час, коли не пов'язані з політикою підприємці змушені звільняти людей, а приватні підприємці вирішують заховатися від економічної кризи на заробітках за кордоном,
      – додав він.

      Проте, за інформацією Лещенка, Ахметов не збирається обмежуватися цими двома обленерго. Після закриття цієї угоди готується ще одна – ДТЕК планує поглинути і решту п'ять обленерго, що залишаються у власності росіян. Таким чином, під контроль Ахметова перейдуть "Херсонобленерго", "Кіровоградобленерго", "Житомиробленерго", "Чернівціобленерго", "Рівнеобленерго".

      Дивіться відео повного випуску відеоблогу Сергія Лещенка "Чесна політика" за 19 березня 2019 року

       

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      Теги: Новини України Рінат Ахметов Петро Порошенко Відеоблоги Електроенергія Енергетика Сергій Лещенко
      Джерело: 24 канал
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