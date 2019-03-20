Краще, ніж міг уявити: як для Ахметова закінчується президентський термін Порошенка

Початок президентства Петра Порошенка був для Ахметова непростим – його компаньйон заховався у Росії, фракція регіоналів розбіглася, було відкрито кримінальні справи на його підприємства, а частина активів залишилася на окупованій території.

Про це у своєму відеоблозі "Чесна політика" розповів нардеп Сергій Лещенко.

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За його словами, перший президентський термін Порошенка закінчується для Ахметова не лише відсутністю будь-яких проблем із законом. Все набагато краще, ніж він міг уявляти п'ять років тому.

Олігарх сконцентрував у своїх руках величезні активи у вугільній галузі, тепловій енергетиці, побудував величезний парк сонячної енергетики, який дозволить збагачуватися коштом астрономічних зелених тарифів,

– зазначив нардеп.

Й пояснив, що тепер Ахметов наблизився до монополії розподільчих мереж: щоб контролювати по всій Україні доставку електроенергії від своїх виробництв до кінцевих споживачів – громадян або юридичних осіб – компаній, установ, заводів і фабрик.

Лещенко наголосив, що на початку січня 2019 року ДТЕК оголосив, що купує у російської групи VSEnergy два обленерго: "Київобленерго" та "Одесаобленерго". Тобто ще два регіони потрапили в залежність від олігарха, який немов на розпродажі збирає активи в Україні у той час, коли малий та середній бізнес закривається.

У той час, коли не пов'язані з політикою підприємці змушені звільняти людей, а приватні підприємці вирішують заховатися від економічної кризи на заробітках за кордоном,

– додав він.

Проте, за інформацією Лещенка, Ахметов не збирається обмежуватися цими двома обленерго. Після закриття цієї угоди готується ще одна – ДТЕК планує поглинути і решту п'ять обленерго, що залишаються у власності росіян. Таким чином, під контроль Ахметова перейдуть "Херсонобленерго", "Кіровоградобленерго", "Житомиробленерго", "Чернівціобленерго", "Рівнеобленерго".

Дивіться відео повного випуску відеоблогу Сергія Лещенка "Чесна політика" за 19 березня 2019 року