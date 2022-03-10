Лучшее, что может сейчас сделать Россия – вывести войска из ЧАЭС и ЗАЭС, – Кулеба

Российские оккупанты захватили в Украине Чернобыльскую и Запорожскую атомные электростанции. Из-за их действий может случиться утечка радиации в окружающую среду.

Самое важное, что может сделать Россия на этом этапе войны, это забрать своих орков с АЭС. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует 24 канал.

Тогда работники АЭС смогли бы должным образом выполнять свою работу.

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