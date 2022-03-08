Лучший подарок – победа: как защитники поздравляют украинок с 8 марта

Украинские защитники, даже несмотря на войну, не забыли поздравить украинских женщин с Международным женским днем, который традиционно отмечается 8 марта.

Журналисты 24 канала собрали теплые слова от украинских военных и силовиков.

Важно Женщинам в оккупированном Энергодаре будут дарить цветы на 8 марта

Командующий Сил обороны

Генерал-лейтенант Сергей Наев констатировал, что очередную весну украинские женщины встретили с болью в сердце и слезами на глазах.

К сожалению, эти дни пробуждения природы сегодня задымлены войной и тревогами. Но мы снова и снова выражаем Вам свое уважение, благодарность и любовь! Желаю, чтобы мир вернулся в Украину, а в Ваших семьях воцарились согласие и благополучие,

– подчеркнул Наев.

Он также призвал верить в наши Вооруженные силы и победу Украины.

Поздравление с 8 марта от Командующего Сил обороны: смотрите видео

Сухопутные войска ВСУ

Бойцы Сухопутных войск Вооруженных сил Украины тоже присоединились к поздравлениям и отметили, что лучшим подарком в сегодняшних условиях будет победа. Как добавили бойцы, каждую свою победу они посвящают украинским женщинам.



Праздничное поздравление с 8 марта / Фото Сухопутных войск ВСУ

28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода

А вот в ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода украинок сравнили с амазонками из древнегреческих мифов, которые рядом с мужчинами разрушают и уничтожают всю нечисть и зло, которое пришло с севера.

"Милые и прекрасные женщины, поздравляем вас с праздником весны, мы ценим вас и благодарим вас, что вы рядом с нами всегда", – говорится в сообщении.

Поздравление от украинских защитников: смотрите видео

СБУ

В Службе безопасности Украины отметили, что еще 2 недели назад украинцы составляли планы, как провести 4 выходных на мартовские праздники и что подарить любимым. Так было до войны.

Теперь мы понимаем, что лучший подарок – наша победа, которая принесет мир Украине. И в этой победе вклад женщин будет определяющим! Нет больше Международного женского дня. Есть День благодарности, уважения и почтения вам, дорогие женщины,

– отметили в силовом ведомстве.

Там поблагодарили украинских женщин-военных, которые защищают Украину бок о бок с мужчинами, спасают, занимаются волонтерством, помогают.

"А цветы мы вам обязательно подарим – чуть позже. Когда вырастут подсолнечники из тех семян, которые наша украинская земля принимает вместе с оккупантами. С праздником вас, защитницы", – подытожили в СБУ.

Заметим, что в рядах ВСУ рядом с мужчинами-военными стоят и женщины.

Женщины ВСУ взяли в руки оружие и защищают Украину: смотрите видео

Праздничные картинки-поздравления с 8 марта / Фото из телеграм-канала "ТРУХА Харьков + Украина"