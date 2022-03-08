Лучший подарок – победа: как защитники поздравляют украинок с 8 марта
Украинские защитники, даже несмотря на войну, не забыли поздравить украинских женщин с Международным женским днем, который традиционно отмечается 8 марта.
Журналисты 24 канала собрали теплые слова от украинских военных и силовиков.
Важно Женщинам в оккупированном Энергодаре будут дарить цветы на 8 марта
Командующий Сил обороны
Генерал-лейтенант Сергей Наев констатировал, что очередную весну украинские женщины встретили с болью в сердце и слезами на глазах.
К сожалению, эти дни пробуждения природы сегодня задымлены войной и тревогами. Но мы снова и снова выражаем Вам свое уважение, благодарность и любовь! Желаю, чтобы мир вернулся в Украину, а в Ваших семьях воцарились согласие и благополучие,
– подчеркнул Наев.
Он также призвал верить в наши Вооруженные силы и победу Украины.
Поздравление с 8 марта от Командующего Сил обороны: смотрите видео
Сухопутные войска ВСУ
Бойцы Сухопутных войск Вооруженных сил Украины тоже присоединились к поздравлениям и отметили, что лучшим подарком в сегодняшних условиях будет победа. Как добавили бойцы, каждую свою победу они посвящают украинским женщинам.
Праздничное поздравление с 8 марта / Фото Сухопутных войск ВСУ
28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода
А вот в ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода украинок сравнили с амазонками из древнегреческих мифов, которые рядом с мужчинами разрушают и уничтожают всю нечисть и зло, которое пришло с севера.
"Милые и прекрасные женщины, поздравляем вас с праздником весны, мы ценим вас и благодарим вас, что вы рядом с нами всегда", – говорится в сообщении.
Поздравление от украинских защитников: смотрите видео
СБУ
В Службе безопасности Украины отметили, что еще 2 недели назад украинцы составляли планы, как провести 4 выходных на мартовские праздники и что подарить любимым. Так было до войны.
Теперь мы понимаем, что лучший подарок – наша победа, которая принесет мир Украине. И в этой победе вклад женщин будет определяющим! Нет больше Международного женского дня. Есть День благодарности, уважения и почтения вам, дорогие женщины,
– отметили в силовом ведомстве.
Там поблагодарили украинских женщин-военных, которые защищают Украину бок о бок с мужчинами, спасают, занимаются волонтерством, помогают.
"А цветы мы вам обязательно подарим – чуть позже. Когда вырастут подсолнечники из тех семян, которые наша украинская земля принимает вместе с оккупантами. С праздником вас, защитницы", – подытожили в СБУ.
Заметим, что в рядах ВСУ рядом с мужчинами-военными стоят и женщины.
Женщины ВСУ взяли в руки оружие и защищают Украину: смотрите видео
Праздничные картинки-поздравления с 8 марта / Фото из телеграм-канала "ТРУХА Харьков + Украина"