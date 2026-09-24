В Луцке раздались взрывы, на город надвигались реактивные "Шахеды"

В Луцке утром 24 сентября раздались взрывы во время воздушной тревоги. До этого поступали сообщения о продвижении "Шахедов" в направлении города.

Об этом сообщил секретарь Луцкого городского совета Андрей Разумовский.

Что известно об атаке?

Разумовский сообщил, что в городе работает противовоздушная оборона. Он призвал жителей не покидать укрытия и находиться в безопасных местах.

Накануне местные мониторинговые каналы сообщали о "Шахеде", который двигался в сторону Луцка на крайне низкой высоте. По их данным, беспилотник находился примерно в 20 километрах от города.

Также сообщалось о пролете дрона мимо Струмовки в направлении Луцка. Отдельно фиксировали реактивный беспилотник, который направлялся к городу мимо Цуманя.

Впоследствии в Луцке раздались взрывы. Официальной информации о последствиях атаки или возможных пострадавших пока нет.

Жителей призывают не покидать укрытия и находиться в безопасных местах.

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Напомним, в ночь на 24 сентября враг совершил атаку на Киев баллистическими ракетами, в столице прогремела серия взрывов. В Днепровском районе поврежден 16-этажный жилой дом, где частично разрушены конструкции и под завалами могли остаться люди.

Также повреждения получили дома и нежилое здание в Днепровском районе, медицинские учреждения и автомобили в Подольском, складские помещения в Святошинском и Соломенском районах. В одном из районов столицы обломки ракеты упали на дорогу, а в другом возник пожар на территории складских зданий.

По предварительным данным, в результате атаки погибли два человека, еще шестеро пострадали, четверо из них были госпитализированы.