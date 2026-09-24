Про це повідомив секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський.

Що відомо про атаку?

Разумовський повідомив, що в місті працює протиповітряна оборона. Він закликав жителів не залишати укриттів та перебувати у безпечних місцях.

Напередодні місцеві моніторингові канали повідомляли про "Шахед", який рухався в бік Луцька на вкрай низькій висоті. За їхніми даними, безпілотник був приблизно за 20 кілометрів від міста.

Також повідомлялося про рух дрона повз Струмівку в напрямку Луцька. Окремо фіксували реактивний безпілотник, який прямував до міста повз Цумань.

Згодом у Луцьку пролунали вибухи. Офіційної інформації про наслідки атаки чи можливих постраждалих наразі немає.

Жителів закликають не залишати укриттів та перебувати у безпечних місцях.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати у телеграмі 24 Каналу.

Нагадаємо, у ніч на 24 вересня ворог атакував Київ балістичними ракетами, у столиці пролунала серія вибухів. У Дніпровському районі пошкоджено 16-поверховий житловий будинок, де частково зруйновані конструкції та під завалами могли залишатися люди.

Також пошкоджень зазнали будинки й нежитлова будівля у Дніпровському районі, медичні заклади та автомобілі в Подільському, складські приміщення у Святошинському та Солом'янському районах. В одному з районів столиці уламки ракети впали на дорогу, а в іншому виникла пожежа на території складських будівель.

За попередніми даними, внаслідок атаки загинули двоє людей, ще шестеро постраждали, четверо з них були госпіталізовані.