В Луцке дети копируют "Игру в кальмара" и "убивают" друг друга: видео

Влияние южнокорейского сериала "Игра в кальмара" ощутили уже и в Украине. Жители Луцка заметили, как местные дети прямо в своем дворе пытаются спародировать оттуда жестокие сцены.

Соответствующие кадры появились в сети. На них дети пытаются повторить жуткую сцену с расстрелом из первого эпизода сериала.

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Что делали дети в Луцке

На видео видно, как во дворе одного из домов, играют дети, возрастом примерно 8 – 10 лет. То, что они делали, напоминало имитацию одной из опасных игр в "Игре в кальмара". Маленькая девочка считала, а потом совершала в сторону мальчиков "выстрел". После этого ребенок, на которого она указывала, падал на траву и делал вид, что умирает.

"Игра в кальмара" по-украински: смотрите видео

Отметим, что сериал из 9 эпизодов повествует о людях, которым нужны деньги. Поэтому они соглашаются на участие в детских играх. Победитель получит немало денег, но остальные – погибнут.

Как отреагировали в сети

За 2 дня видео из Луцка просмотрели тысячи украинцев. На увиденное они реагируют по-разному, но большинство обращают внимание на то, что важным является то, как дети воспринимают игру, и откуда о ней узнают.