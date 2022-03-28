В Луцке открыли клуб украинского языка в формате диалога

В городе Луцк открыли языковой клуб украинского языка. Его создали из-за многочисленных обращений местных жителей и переселенцев, которые хотели улучшить знание родного языка.

Языковой клуб будет проходить в формате диалога. Проект создал городской совет Луцка вместе с национальным Волынским университетом.

Интересно Около 15 тысяч переселенцев, большинство помещений заполнены, – мэр Луцка о ситуации в городе

Об этом в эфире 24 канала рассказал мэр Луцка Игорь Полищук. Он сообщил, что языковой клуб будет проходить каждый вторник и четверг. Первое занятие проведут уже завтра, 29 марта.

Мэр Луцка рассказал о ситуации с переселенцами: смотрите видео