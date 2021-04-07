На Волыни 7 апреля попрощались с погибшим под Шумами украинским защитником Сергеем Сулимой. Отдать последний долг военному пришли сотни жителей Луцка, собратья воина и ветераны войны на Донбассе.

Кроме того, 7 апреля в Луцке объявили днем ​​траура по погибшему украинскому бойцу.

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Луцк попрощался с погибшим Сергеем Сулимой

На церемонию прощания с воином Вооруженных сил Украины пришли сотни жителей города, его собратья, а также ветераны войны на Востоке.

Отпели военного в Свято-Троицком кафедральном соборе, после этого на Театральной площади состоялась панихида.

Напомним, Сергей Сулима погиб, подорвавшись на взрывном устройстве под Шумами.

Что известно о погибшем бойце

Он был главным сержантом горно-штурмового взвода горно-штурмовой роты воинской части А3892.

На службу по контракту мужчина ушел из Ивано-Франковской области, где проживал в последнее время.

На Волыни у него остались мать и сестра.

Важно! Войска оккупантов продолжают обстреливать украинские позиции на Донбассе. С начала года погибли уже 32 украинских защитника, среди них 6 – в апреле.