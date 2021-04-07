В Луцке попрощались с погибшим под Шумами военным
На Волыни 7 апреля попрощались с погибшим под Шумами украинским защитником Сергеем Сулимой. Отдать последний долг военному пришли сотни жителей Луцка, собратья воина и ветераны войны на Донбассе.
Источник:"Волынские новости"
Кроме того, 7 апреля в Луцке объявили днем траура по погибшему украинскому бойцу.
Читайте также на Донбассе погиб украинский защитник Игорь Байтала
Луцк попрощался с погибшим Сергеем Сулимой
На церемонию прощания с воином Вооруженных сил Украины пришли сотни жителей города, его собратья, а также ветераны войны на Востоке.
Отпели военного в Свято-Троицком кафедральном соборе, после этого на Театральной площади состоялась панихида.
Напомним, Сергей Сулима погиб, подорвавшись на взрывном устройстве под Шумами.
Что известно о погибшем бойце
- Он был главным сержантом горно-штурмового взвода горно-штурмовой роты воинской части А3892.
- На службу по контракту мужчина ушел из Ивано-Франковской области, где проживал в последнее время.
- На Волыни у него остались мать и сестра.
Поделиться новостью