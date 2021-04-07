У Луцьку попрощалися із загиблим під Шумами військовим
На Волині 7 квітня попрощалися із загиблим під Шумами українським захисником Сергієм Сулимою. Віддати останню шану військовому прийшли сотні жителів Луцька, побратими воїна та ветерани війни на Донбасі.
Джерело:"Волинські новини"
Крім того, 7 квітня у Луцьку оголосили днем жалоби за загиблим українським бійцем.
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Луцьк попрощався із загиблим Сергієм Сулимою
На церемонію прощання з воїном Збройних сил України прийшли сотні лучан, його побратими, а також ветерани війни на Сході.
Відспівали військового у Свято-Троїцькому кафедральному соборі, після цього на Театральному майдані відбулася панахида.
Нагадаємо, Сергій Сулима загинув, підірвавшись на вибуховому пристрої під Шумами.
Що відомо про загиблого бійця
- Він був головним сержантом гірсько-штурмового взводу гірсько-штурмової роти військової частини А3892.
- На службу за контрактом чоловік пішов з Івано-Франківщини, де проживав останнім часом.
- На Волині в нього залишилися мати й сестра.
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