О смерти украинского защитника изданию сообщили в Союзе воинов АТО Волыни.
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На Волыни умер ветеран
В вечность отошел воин Андрей Валентинович Косюр из Луцка.
Перестало биться сердце Героя ночью 7 июня,
– говорится в сообщении.
Ветерану войны на Донбассе было 34 года. У него остался маленький сын Давид.
Что известно об Андрее Косюре
- Андрей Косюр был на срочной службе в 51-й бригаде во время первой волны мобилизации в 2014 году.
- У мужчины были проблемы с организмом в фазе сна. Он лечился в Волынской областной клинической больнице, госпитале ветеранов войны, проходил исследования в лаборатории сна доктора Юрия Погорецкого. Когда ветеран засыпал, у него останавливалось дыхание, происходила нехватка кислорода в организме.
Редакция 24 канала выражает свои искренние соболезнования родным и близким Андрея Косюра.