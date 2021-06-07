О смерти украинского защитника изданию сообщили в Союзе воинов АТО Волыни.

Читайте также Герои – навеки живы: умер заместитель командира полка "Азов" с тыла Александр Павлюк

На Волыни умер ветеран

В вечность отошел воин Андрей Валентинович Косюр из Луцка.

Перестало биться сердце Героя ночью 7 июня,
– говорится в сообщении.

Ветерану войны на Донбассе было 34 года. У него остался маленький сын Давид.

Что известно об Андрее Косюре

  • Андрей Косюр был на срочной службе в 51-й бригаде во время первой волны мобилизации в 2014 году.
  • У мужчины были проблемы с организмом в фазе сна. Он лечился в Волынской областной клинической больнице, госпитале ветеранов войны, проходил исследования в лаборатории сна доктора Юрия Погорецкого. Когда ветеран засыпал, у него останавливалось дыхание, происходила нехватка кислорода в организме.

Редакция 24 канала выражает свои искренние соболезнования родным и близким Андрея Косюра.