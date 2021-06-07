Про смерть українського захисника виданню повідомили у Спілці воїнів АТО Волині.
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На Волині помер ветеран
У вічність відійшов воїн Андрій Валентинович Косюр з Луцька.
Перестало битися серце Героя вночі 7 червня,
– йдеться у повідомленні.
Ветерану війни на Донбасі було 34 роки. У нього залишився маленький син Давид.
Що відомо про Андрія Косюра
- Андрій Косюр був на строковій службі в 51-ій бригаді під час першої хвилі мобілізації у 2014 році.
- Чоловік мав проблеми з організмом у фазі сну. Він лікувався у Волинській обласній клінічній лікарні, госпіталі ветеранів війни, проходив дослідження у лабораторії сну доктора Юрія Погорецького. Коли ветеран засинав, у нього зупинялося дихання, відбувалася нестача кисню в організмі.
Редакція 24 каналу висловлює свої щирі співчуття рідним та близьким Андрія Косюра.