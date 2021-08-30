В Луцке военный камнями убил утку на глазах у детей: теперь его не могут наказать

В Центральном парке Луцка мужчина бросал в уток камнями на глазах у детей. В результате одна зверушка погибла. Злоумышленник уже извинился, однако его не могут наказать из-за того, что он – военный.

Инцидент произошел еще 26 августа. Тогда в департамент муниципальной стражи поступило обращение, что в Центральном парке культуры и отдыха имени Леси Украинки неизвестный мужчина бросает камни в уток.

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Мужчина бросал камнями в уток

Злоумышленник делал это на глазах у детей. С ним была женщина, которая даже не попыталась остановить издевательство над утками. В результате одно из животных погибло.

Через 10 минут он сбежал из парка на машине. Но номер его машины и лицо самого злоумышленника зафиксировали камеры наблюдения.

Позже муниципалы установили личность мужчины, им оказался Игорь Панаший. Он – военнослужащий, служивший на Луцком аэродроме в воинской части А 3186.

Злоумышленник бросал камнями в уток: смотрите видео

Военный извинился за свое поведение

Уже 30 августа департамент муниципальной стражи опубликовал видео, на котором мужчина попросил прощения за содеянное. Однако причин своего поведения он не назвал.

Я прошу прощения за свой позорный поступок, мы с женой просим прощения. Постараемся возместить как-то то, что я сделал. Через магазины я куплю уток диких и запущу их обратно. Больше такого не повторится,

– заверил мужчина.

Мужчина извинился за то, что бросал в уток камнями: видео

Мужчину не могут привлечь к ответственности

Инспектор сектора коммуникации полиции Волыни Марина Балдич рассказала ZAXID.NET, что полиция не может привлечь этого мужчину к ответственности, потому что он является военнослужащим.

Однако собранные материалы направлены на командира воинской части для привлечения нарушителя к дисциплинарной ответственности,

– отметила Балдич.

Где именно сейчас служит мужчина, правоохранители не сообщили.

Текст первого сообщения департамента Муниципальной стражи Луцкого городского совета:

26 августа в 16:46 часов на телефон горячей линии ГБР департамента муниципальной стражи Луцкого городского совета поступило обращение, что в Центральном парке культуры и отдыха имени Леси Украинки неизвестный мужчина бросает камни в уток, что впоследствии повлекло смерть одного из них. Особой циничности и жестокости придает то, что он это сделал в присутствии малолетних лиц, а с этим мужчиной была девушка, которая его не остановила.

Соответственно диспетчером Центра безопасности города Луцк был немедленно направлен инспектор, а сегодня также сообщено в полицию письмом.

Установлено, что в 16:51 человек убежал из парка, сев в автомобиль Opel г.н.з. АС7451АВ. И благодаря камерам видеонаблюдения удалось зафиксировать лицо молодого человека, который своими действиями повлек гибель утки. Все видеоматериалы, на которых зафиксировано лицо, вероятно причастное к преступлению предусмотренного ч. 1 ст. 299 УКУ и ч. 2 ст. 299 УКУ передано сотрудникам полиции, для привлечения виновных к ответственности в соответствии с действующим законодательством.