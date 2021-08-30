Інцидент трапився ще 26 серпня. Тоді до департаменту муніципальної варти надійшло звернення, що у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки невідомий чоловік кидає каміння у качок.

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Чоловік кидав камінням у качок

Зловмисник робив це на очах у дітей. З ним була жінка, яка навіть не спробувала зупинити знущання з качок. У результаті одна з тварин загинула.

Через 10 хвилин він втік з парку на автівці. Але номер його машини та обличчя самого зловмисника зафіксували камери спостереження.

Пізніше муніципали встановили особу чоловіка, ним виявився Ігор Панашій. Він – військовослужбовець, який служив на луцькому аеродромі у військовій частині А 3186.

Зловмисник кидав камінням у качок: дивіться відео

Військовий перепросив за свою поведінку

Вже 30 серпня департамент муніципальної варти опублікував відео, на якому чоловік попросив вибачення за скоєне. Однак причин своєї поведінки він не назвав.

Я прошу вибачення за свій ганебний вчинок, ми з дружиною просимо вибачення. Постараємось відшкодувати якось те, що я зробив. Через магазини я куплю качок диких і запущу їх назад. Більше такого не повториться,

– запевнив чоловік.

Чоловік перепросив за те, що кидав у качок камінням: відео

Чоловіка не можуть притягнути до відповідальності

Інспекторка сектору комунікації поліції Волині Марина Балдич розповіла ZAXID.NET, що поліція не може притягнути цього чоловіка до відповідальності, бо він є військовослужбовцем.

Проте зібрані матеріали направлено на командира військової частини для притягнення порушника до дисциплінарної відповідальності,

– зазначила Балдич.

Де саме наразі служить чоловік, правоохоронці не повідомили.

Текст першого повідомлення департаменту Муніципальної варти Луцької міської ради:

26 серпня о 16:46 год на телефон гарячої лінії ГШР департаменту муніципальної варти Луцької міської ради надійшло звернення, що у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки невідомий чоловік кидає каміння у качок, що згодом спричинило смерть одної з них. Особливої цинічності та жорстокості додає те, що він це зробив у присутності малолітніх осіб, а з цим чоловіком була дівчина, яка його не зупинила.

Відповідно диспетчером Центру безпеки міста Луцьк було негайно направлено інспектора, а сьогодні також повідомлено поліцію листом.

Встановлено, що о 16:51 чоловік втік з парку, сівши в автомобіль Opel д.н.з. АС7451АВ. Та завдяки камерам відеоспостереження вдалося зафіксувати обличчя молодика, який своїми діями спричинив загибель качки. Всі відеоматеріали, на яких зафіксовано особу ймовірно причетну до злочину передбаченого ч. 1 ст. 299 ККУ та ч. 2 ст. 299 ККУ передано працівникам поліції, для притягнення винних до відповідальності згідно з чинним законодавством.