В Луцке – воздушная тревога. Всем – в укрытие

Воздушная тревога уже звучала в Луцке около 13.30. В укрытиях местные жители находились, пока не услышали сообщения об отбое.

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Ранее городской голова Игорь Полищук сообщил, что в Луцке при включении системы оповещения все колокола церкви будут усиленно бить в набат. Все – потому, что сирены слышны плохо.

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