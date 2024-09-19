В Луцке мужчину, который якобы сам воспитывает дочь, задержали и доставили в ТЦК: что говорит полиция

В сети обнародовали видео того, как в Луцке правоохранители и представители ТЦК задерживают мужчину. Как выяснилось, он не обновил свои военно-учетные данные и находился в розыске.

Да объяснило этот инцидент Главное управление Национальной полиции в Волынской области. Там также напомнили, что 18 мая в Украине вступил в силу закон о мобилизации, согласно которому мужчины в возрасте 18 – 60 лет до 16 июля 2024 года должны были обновить свои военно-учетные данные.

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В Луцке мужчину задержали и доставили в ТЦК

Одно из местных изданий со ссылкой на очевидцев обратило внимание на видео, которое появилось в сети утром, 19 сентября. На обнародованных кадрах видно, как правоохранители надевают наручники на мужчину, который лежит на земле, а затем забирают его с собой.

В сети отмечали, что задержанный мужчина якобы самостоятельно воспитывает шестилетнего ребенка, а значит, имеет право на отсрочку от мобилизации. Также писали, что он работает сварщиком и помогает ремонтировать технику Вооруженных Сил Украины.

В Нацполиции рассказали, что на самом деле мужчина сопротивлялся военнослужащим ТЦК и СП и правоохранителю во время проверки его военно-учетных документов. Как выяснилось, он не обновил данные и находился в розыске.

Кроме того, выполнять законные требования правоохранителей мужчина отказывался и пытался убежать. Поэтому работникам полиции пришлось задержать его и передать в Луцкий ТЦК и СП.

Обратите внимание! На период действия военного положения, согласно статье 32 Закона Украины "О Национальной полиции", правоохранитель имеет право требовать у лица мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет предъявления им военно-учетного документа вместе с документом, удостоверяющий личность, способом, который дает возможность полицейскому прочитать и зафиксировать данные, содержащиеся в документах.