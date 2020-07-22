Максимальная санкция – это пожизненное заключение, – Геращенко о луцком террористе
Максим Кривош, который 21 июля захватил в Луцке автобус с людьми, находится в СИЗО. Ему объявят подозрение в терроризме, захвате заложников и незаконном хранении оружия. Меру пресечения Кривошу суд будет избирать 23 июля.
СБУ и полиция начали уголовные производства
По факту захвата людей в Луцке полиция и Служба безопасности Украины открыли уголовные производства. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Волынской области в фейсбуке.
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Максиму Кривошу объявят подозрение в:
- захвате заложников;
- незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами;
- посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа;
- террористическом акте.
Кривош получит длительный срок, – Геращенко
Замглавы МВД Антон Геращенко убежден, что суд изберет Кривошу меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом Геращенко сообщил в эфире "Завтрака с 1+1".
Дальше его ждет суд. Он получит длительный срок заключения. Во время нападения никто не погиб, поэтому, думаю, суд это учтет. Однако, максимальная санкция – это пожизненное заключение,
– сказал Геращенко.
На месте происшествия после освобождения заложников работали криминалисты. Правоохранители собрали все оружие и направили его на экспертизу. Специалисты взяли образцы ДНК и сняли отпечатки пальцев.
Перед нами стоит задача установить круг общения этого человека, нет ли у него сообщников, единомышленников. Вчера в Харькове был проведен неотложный обыск у человека, который контактировал с луцким террористом, и у него дома нашли целый арсенал,
– отметил заместитель министра.
Главное о захвате заложников в Луцке
- Неизвестный захватил автобус с заложниками в Луцке утром 21 июля.
- Злоумышленник сам позвонил в полицию и сообщил об этом.
- Он пригрозил взорвать автобус. Человек, который назвал себя Максимом Плохим, отметил: у него есть гранаты и другое автоматическое оружие.
- Также злоумышленник обнародовал требования. Он хотел, чтобы чиновники Украины, религиозные и политические деятели опубликовали видеообращение с содержанием "Я – террорист в законе" и порекомендовали к просмотру фильм "Земляне" 2005 года.
- Известно, что захватил заложников 44-летний житель Ровненской области. Его настоящее имя – Максим Кривош. В сети разместили книгу его авторства "Философия преступника".
- Вечером 21 июля после более 12 часов переговоров, в частности с президентом Зеленским, террорист сам сдался и отпустил всех заложников. К счастью, никто не пострадал и не погиб.