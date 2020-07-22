Максим Кривош, который 21 июля захватил в Луцке автобус с людьми, находится в СИЗО. Ему объявят подозрение в терроризме, захвате заложников и незаконном хранении оружия. Меру пресечения Кривошу суд будет избирать 23 июля.

СБУ и полиция начали уголовные производства

По факту захвата людей в Луцке полиция и Служба безопасности Украины открыли уголовные производства. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Волынской области в фейсбуке.

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Максиму Кривошу объявят подозрение в:

захвате заложников;

незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами;

посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа;

террористическом акте.

Кривош получит длительный срок, – Геращенко

Замглавы МВД Антон Геращенко убежден, что суд изберет Кривошу меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом Геращенко сообщил в эфире "Завтрака с 1+1".

Дальше его ждет суд. Он получит длительный срок заключения. Во время нападения никто не погиб, поэтому, думаю, суд это учтет. Однако, максимальная санкция – это пожизненное заключение,

– сказал Геращенко.

На месте происшествия после освобождения заложников работали криминалисты. Правоохранители собрали все оружие и направили его на экспертизу. Специалисты взяли образцы ДНК и сняли отпечатки пальцев.

Перед нами стоит задача установить круг общения этого человека, нет ли у него сообщников, единомышленников. Вчера в Харькове был проведен неотложный обыск у человека, который контактировал с луцким террористом, и у него дома нашли целый арсенал,

– отметил заместитель министра.

Обратите внимание! У Геращенко пока нет информации, планируют ли выделить материальную помощь заложникам в Луцке. Замглавы МВД отметил, что если такое решение правительства будет, то его сразу обнародуют.

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