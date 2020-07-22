Максим Кривош, який 21 липня захопив у Луцьку автобус з людьми, перебуває у СІЗО. Йому оголосять підозру у тероризмі, захопленні заручників та незаконному зберіганні зброї. Запобіжний захід Кривошу суд обиратиме 23 липня.

СБУ та поліція розпочали кримінальні провадження

За фактом захоплення людей у Луцьку поліція та Служба безпеки України відкрили кримінальні провадження. Про це повідомила пресслужба Нацполіції Волинської області у фейсбуці.

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Максиму Кривошу оголосять підозру у:

захопленні заручників;

незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами;

посяганні на життя працівника правоохоронного органу;

терористичному акті.

Кривош отримає тривалий термін, – Геращенко

Заступник голови МВС Антон Геращенко переконаний, що суд обере Кривошу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це Геращенко повідомив в ефірі "Сніданку з 1+1".

Далі його чекає суд. Він отримає тривалий термін ув'язнення. Під час нападу ніхто не загинув, тому, думаю, суд це врахує. Однак, максимальна санкція – це довічне ув'язнення,

– сказав Геращенко.

На місці події після звільнення заручників працювали криміналісти. Правоохоронці зібрали усю зброю і направили її на експертизу. Фахівці взяли зразки ДНК та зняли відбитки пальців

Перед нами стоїть завдання встановити коло спілкування цього чоловіка, чи немає у нього спільників, однодумців. Учора у Харкові був проведений невідкладний обшук у людини, яка контактувала з луцьким терористом, і у нього вдома знайшли цілий арсенал,

– зазначив заступник міністра.

Зверніть увагу! У Геращенка наразі немає інформації, чи планують виділити матеріальну допомогу заручникам у Луцьку. Заступник голови МВС зазначив, якщо таке рішення уряду буде, то його зразу оприлюднять.

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