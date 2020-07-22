Максимальна санкція – це довічне ув'язнення, – Геращенко про луцького терориста
Максим Кривош, який 21 липня захопив у Луцьку автобус з людьми, перебуває у СІЗО. Йому оголосять підозру у тероризмі, захопленні заручників та незаконному зберіганні зброї. Запобіжний захід Кривошу суд обиратиме 23 липня.
СБУ та поліція розпочали кримінальні провадження
За фактом захоплення людей у Луцьку поліція та Служба безпеки України відкрили кримінальні провадження. Про це повідомила пресслужба Нацполіції Волинської області у фейсбуці.
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Максиму Кривошу оголосять підозру у:
- захопленні заручників;
- незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами;
- посяганні на життя працівника правоохоронного органу;
- терористичному акті.
Кривош отримає тривалий термін, – Геращенко
Заступник голови МВС Антон Геращенко переконаний, що суд обере Кривошу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це Геращенко повідомив в ефірі "Сніданку з 1+1".
Далі його чекає суд. Він отримає тривалий термін ув'язнення. Під час нападу ніхто не загинув, тому, думаю, суд це врахує. Однак, максимальна санкція – це довічне ув'язнення,
– сказав Геращенко.
На місці події після звільнення заручників працювали криміналісти. Правоохоронці зібрали усю зброю і направили її на експертизу. Фахівці взяли зразки ДНК та зняли відбитки пальців
Перед нами стоїть завдання встановити коло спілкування цього чоловіка, чи немає у нього спільників, однодумців. Учора у Харкові був проведений невідкладний обшук у людини, яка контактувала з луцьким терористом, і у нього вдома знайшли цілий арсенал,
– зазначив заступник міністра.
Головне про захоплення заручників у Луцьку
- Невідомий захопив автобус із заручниками в Луцьку вранці 21 липня.
- Зловмисник сам зателефонував до поліції та повідомив про це.
- Він пригрозив підірвати автобус. Чоловік, який назвав себе Максимом Плохим, зазначив: у нього є гранати й інша автоматична зброя.
- Також зловмисник оприлюднив вимоги. Він хотів, аби чиновники України, релігійні й політичні діячі оприлюднили відеозвернення зі змістом "Я – терорист в законі" та порекомендували до перегляду фільм "Земляни" 2005 року.
- Відомо, що захопив заручників 44-річний житель Рівненської області. Його справжнє ім'я – Максим Кривош. В мережі розмістили книгу його авторства "Філософія злочинця".
- Увечері 21 липня після понад 12 годин перемовин, зокрема з президентом Зеленським, терорист сам здався та відпустив усіх заручників. На щастя, ніхто не постраждав і не загинув.