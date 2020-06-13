Немецкая авиакомпания Lufthansa будет делать тесты на коронавирус своим пассажирам перед вылетом. Такая возможность появится в июне или в начале июля.

Результаты тестов будут известны через несколько часов

Первыми тестировать пассажиров начнут в аэропортах Мюнхена и Франкфурта. Об этом сообщает DW.

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Исследование будут проводить в центрах-партнерах авиакомпании. Обещают, что результаты будут известны в течение четырех часов.

Обратите внимание! Некоторые страны требуют при пересечении своей границы результатов теста на коронавирус.

Также в Lufthansa рассматривают возможность предложить услугу – свободное среднее кресло. Услуга будет доступна за дополнительную плату в экономклассе.

Когда Lufthansa возобновляет полеты?

Авиакомпания заявила о намерении начать полеты из Франкфурта-на-Майне во второй половине июня. Авиарейсы будут осуществляться в около 20 направлениях.

Когда украинцы смогут летать в ЕС

До конца июня, вероятно, украинцы не смогут летать в другие европейские страны. Открытие внешних границ в Евросоюзе планируют начать с 1 июля. Полный запрет на въезд иностранцев из-за пределов Евросоюза действует до 15 июня.

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