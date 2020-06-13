Німецька авіакомпанія Lufthansa робитиме тести на коронавірус своїм пасажирам перед вильотом. Така можливість з'явиться у червня або на початку липня.

Результати тестів будуть відомі за кілька годин

Першими тестувати пасажирів розпочнуть в аеропортах Мюнхена та Франкфурта. Про це інформує DW.

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Дослідження проводитимуть у центрах-партнерах авіакомпанії. Обіцяють, що результати будуть відомі впродовж чотирьох годин.

Зверніть увагу! Деякі країни вимагають при перетині свого кордону результатів тесту на коронавірус.

Також у Lufthansa розглядають можливість запропонувати послугу – вільне середнє крісло. Послуга буде доступною за додаткову оплату в економкласі.

Коли Lufthansa відновлює польоти? Авіакомпанія заявила про наміри розпочати польоти з Франкфурта-на-Майні у другій половині червня. Авіарейси здійснюватимуть у близько 20 напрямках.

Коли українці зможуть літати до ЄС

До кінця червня, ймовірно, українці не зможуть літати до інших європейських країн. Відкриття зовнішніх кордонів у Євросоюзі планують почати з 1 липня. Повна заборона на в'їзд іноземців з-за меж Євросоюзу діє до 15 червня.



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