Также захватчики отключают интернет в регионе. Об этом сообщили в Луганской военной администрации.

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Что происходит в Луганской области

Как стало известно, оккупанты готовятся к массовому закрытию шахт на временно оккупированной территории Донбасса. Это связано, прежде всего, с мобилизацией более половины работников.

Оставшимся объясняют, что неработающие предприятия нерентабельно удерживать. Неработающие из-за принудительной мобилизации. Также неоднократно отмечалось, что на некоторых шахтах Луганской области начат демонтаж и вывоз оборудования,

– говорят в ОВА.

Кроме этого, в расположенном в тылу Новоайдаре россияне решили выключить интернет, пытаясь помешать партизанам подсказывать украинским военным расположение врага.

Также об очередном произволе оккупантов сообщили жители Рубежного. Владельцы квартир и домов, где есть свет, должны платить за него с 1 марта. Хотя еще в начале мая из города производилась эвакуация населения в безопасные регионы Украины, а электроэнергию захватчики подали еще через несколько месяцев.

"А вот в Кременной света ждут только вместе с ВСУ. В городе темно. Как и в окрестных населенных пунктах, к примеру, в Краснореченске", – добавили в ОВА.

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