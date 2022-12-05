Також загарбники вимикають інтернет у регіоні. Про це повідомили у Луганській військовій адміністрації.

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Що відбувається на Луганщині

Як стало відомо, окупанти готуються до масового закриття шахт на тимчасово окупованій території Донбасу. Це пов'язано насамперед із мобілізацією понад половини працівників.

Тим, хто залишився, пояснюють, що непрацюючі підприємства нерентабельно утримувати. Непрацюючі через примусову мобілізацію. Також неодноразово зазначалось, що на деяких шахтах Луганщини розпочато демонтаж та вивіз обладнання,

– кажуть в ОВА.

Окрім цього, у розташованому в тилу Новоайдарі росіяни вирішили вимкнути інтернет, намагаючись завадити партизанам підказувати українським військовим розташування ворога

Також про чергове свавілля окупантів повідомили жителі Рубіжного. Власники квартир та будинків, де є світло, повинні за нього сплачувати із 1 березня. Хоча ще на початку травня з міста проводилася евакуація населення у безпечні регіони України, а електроенергію загарбники подали ще через декілька місяців.

"А от у Кремінній на світло чекають тільки разом із ЗСУ. У місті темно. Як і в навколишніх населених пунктах, до прикладу, в Красноріченську", – додали в ОВА.

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