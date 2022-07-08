В окрестностях Луганщины продолжаются бои

О ситуации в области в эфире национального телемарафона рассказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай. Об этом сообщает 24 канал.

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российский министр обороны сергей шойгу заявил, что его солдаты вышли на административные границы Луганской области. Гайдай заверил, что это неправда, ведь сейчас в регионе продолжаются бои. Они происходят в 1 – 2 населенных пунктах в окрестностях области, то есть оккупанты действительно приблизились к полному захвату региона, однако этого еще не произошло.

Если останутся даже 100 квадратных метров Луганской области и там будут гибнуть российские захватчики, и будет уничтожаться российская техника – мы будем говорить о том, что Луганщина еще держится,

– подчеркнул председатель ОВА.

Он отметил, что для захвата области вражеское войско бросило все резервы.

Какая ситуация в области

Оборону Луганщины сейчас держит поселок Верхнекаменка. В целом, по словам Гайдая, россияне медленно продвигались по региону. За более 4 месяцев им удалось пройти всего 30 километров Луганщины. При этом потери враг понес колоссальные потери.

После захвата Луганской области захватчики пойдут на Донецкую область. Они уже перекидывают в регион большое количество техники. В то же время в американском Институте изучения войны заявили, что кремль не отказался от мечты о захвате всей Украины.

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