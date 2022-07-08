На околицях Луганщини тривають бої

Про ситуацію в області в ефірі національного телемарафону розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Про це повідомляє 24 канал.

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російський міністр оборони сергій шойгу заявив, що його солдати вийшли на адміністративні кордони Луганської області. Гайдай запевнив, що це неправда, адже зараз в регіоні тривають бої. Вони відбуваються в 1 – 2 населених пунктах на околицях області, тобто окупанти дійсно наблизилися до повного захоплення регіону, однак цього ще не сталося.

Якщо залишаться навіть 100 квадратних метрів Луганської області і там будуть гинути російські загарбники, й буде нищитися російська техніка – ми будемо говорити про те, що Луганщина ще тримається,

– наголосив голова ОВА.

Він зазначив, що для захоплення області вороже військо кинуло всі резерви.

Яка ситуація в області

Оборону Луганщини зараз тримає селище Верхньокам'янка. Загалом, за словами Гайдая, росіяни повільно просувалися регіоном. За понад 4 місяці їм вдалося пройти лише 30 кілометрів Луганщини. При цьому втрат ворог зазнав колосальних.

Після захоплення Луганщини загарбники підуть на Донецьку область. Вони вже перекидають в регіон велику кількість техніки. Водночас в американському Інституті вивчення війни заявили, що кремль не відмовився від мрії про захоплення всієї України.

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