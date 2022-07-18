Ситуация в Луганской области остается тяжелой и напряженной. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

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Оккупанты бьют ракетами, применяют авиацию, чтобы пробить нашу оборону. Только за вчера населенные пункты на границе Луганщины и Донбасса выдержали 5 авиаударов. К артиллерии и системам залпового огня уже все, к сожалению, привыкли,

– признает он.

По словам Гайдая, таких атак за 17 июля зафиксировали в общей сложности 13. Россияне пытались продвинуться в направлении Верхнекаменки, но понесли потери и отошли.

Также Гайдай сообщил, что наступление врага удалось отразить близ Белогоровки. Там российские оккупанты также перечисляют тех, кто успел вернуться на позиции.

Россияне пытаются продвинуться из Лисичанска в сторону Бахмута

Для этой цели они используют и бросают в бой мобилизованных мужчин из оккупированных недавно городов.

Как отметил Гайдай, в крупных городах Луганщины, которые россияне захватили уже летом, осталось по 10-15% населения. Они не видели угрозы для себя в предупреждениях о такой мобилизации.

Были уверены, что "русский мир" – это прежде всего достойная жизнь. Теперь нет дома, потому что враг его разрушил. Они превращаются в негодяев, идя убивать жителей соседних населенных пунктов,

– сказал Гайдай.

По его словам, некоторые из этих мужчин идут воевать добровольно. Другие снова не верят многочисленным предупреждениям, но видят объявления с невероятно высокой зарплатой. Откуда у них есть уверенность в том, что жизнь улучшится.

Глава Луганской ОВА отмечает, что основное направление оккупантов после Лисичанска – Бахмут. Но путь в этот город пролегает через ту небольшую территорию Луганщины, которая еще держит оборону.

Что происходит на фронте

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины рассказали, что на поле боя продолжаются обстрелы и наступление оккупантов. На Харьковском направлении враг пытается не допустить, чтобы ВСУ продвинулись в сторону государственной границы. Оккупанты также не прекращали свои обстрелы в районах города Харькова и населенных пунктов Дергачи, Печенеги, Прудянка, Русские Тишки, Питомник, Коробочкино.

Также ВСУ удалось остановить штурм врага по нескольким направлениям Донбасса. На Донецком направлении ВСУ отразили штурм врага в районах Верхнекаменского, Спорного и Серебрянки.

То же произошло с россиянами на Бахмутском направлении. Оккупанты штурмовали район Новолуганского, Семигорья и Углегорской ТЭС, но безрезультатно. Украинские военные остановили их и те вынуждены были отойти. На Авдеевском и Кураховском направлениях все оккупанты пытались атаковать Каменку, Новомихайловку и Угледар. ВСУ не только отбросили их, но и частично ликвидировали.

ВСУ хорошо работают над ликвидацией врага: смотрите видео