Луганщина под постоянным обстрелом: в Рубежном людей вытащили из-под завалов
Источник:ГСЧС
Луганщина находится под постоянным огнем российских захватчиков. В результате горят дома, а людей находятся под завалами.
Однако сегодня, 27 марта, из-под завалов в Рубежном спасатели ГСЧС извлекли трех человек, их доставили в безопасное место.
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Также в Рубежном и Северодонецке обнаружены двое раненых, их удалось доставить в местные больницы.
Вчера удалось эвакуировать около 600 жителей Луганской области. В частности, вывезли всех людей из интерната в пгт Нижнее Горной общины. Жителей там больше не осталось.
Спасательные службы работают в усиленном режиме
Из-за обстрелов в Кременной горела лесная подстилка и сухая трава. Пожар охватил около 15 гектаров. Для ликвидации были привлечены 22 спасателя и 4 единицы техники ГСЧС Луганской области.
Спасатели, власти, волонтеры совместно с полицией продолжают доставлять гуманитарную помощь людям, которые заходят в хранилища. Чрезвычайники подвозят воды в населенные пункты области, где временно не работает водоснабжение.
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