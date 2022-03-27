Луганщина под постоянным обстрелом: в Рубежном людей вытащили из-под завалов

Луганщина находится под постоянным огнем российских захватчиков. В результате горят дома, а людей находятся под завалами.

Однако сегодня, 27 марта, из-под завалов в Рубежном спасатели ГСЧС извлекли трех человек, их доставили в безопасное место.

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Также в Рубежном и Северодонецке обнаружены двое раненых, их удалось доставить в местные больницы.

Вчера удалось эвакуировать около 600 жителей Луганской области. В частности, вывезли всех людей из интерната в пгт Нижнее Горной общины. Жителей там больше не осталось.

Спасательные службы работают в усиленном режиме

Из-за обстрелов в Кременной горела лесная подстилка и сухая трава. Пожар охватил около 15 гектаров. Для ликвидации были привлечены 22 спасателя и 4 единицы техники ГСЧС Луганской области.

Спасатели, власти, волонтеры совместно с полицией продолжают доставлять гуманитарную помощь людям, которые заходят в хранилища. Чрезвычайники подвозят воды в населенные пункты области, где временно не работает водоснабжение.

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