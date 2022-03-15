Луганщина стала могилой для многих российских оккупантов: видео 18+

Российские захватчики стали удобрением для луганской земли после встречи с нашими десантниками. Это подтверждают кадры с поля сражения.

Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины отправляют в ад оккупантов, пришедших в Луганскую область "с мечом". От него они и гибнут.

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В Генштабе отмечают, что украинская Луганщина уже стала могилой многих российских захватчиков. И их количество только растет.

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В то же время, ситуация в области сложная. Рашисты беспощадно обстреливают мирные населенные пункты региона, разрушая города и деревни. По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, цель россиян – убить как можно больше гражданских.

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