Десантно-штурмові війська Збройних Сил України відправляють у пекло окупантів, які прийшли на Луганщину "з мечем". Від нього вони й гинуть.

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У Генштабі зазначають, що українська Луганщина вже стала могилою для багатьох російських загарбників. І їхня кількість лише зростає.

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Водночас ситуація в області складна. Рашисти нещадно обстрілюють мирні населені пункти регіону, руйнуючи міста та села. За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, мета росіян – вбити якнайбільше цивільних.

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