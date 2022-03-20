На Луганщине десятки тысяч людей находятся без света и газа

Ситуация в Луганской области остается сложной. Российские оккупанты повредили много инфраструктуры, что создает проблемы для тысяч мирных жителей.

Российские оккупанты продолжают обстрелы мирного населения и гражданской инфраструктуры. Кое-где террористические действия врага вызывают гуманитарную катастрофу.

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Ситуация на Луганщине

В настоящее время без газоснабжения остаются 23 населенных пункта, еще 7 без газа частично. В целом пользоваться газом не имеют возможности 35 тысяч абонентов.

26 населенных пунктов остаются без электроснабжения полностью, 12 – частично. Почти 100 тысяч потребителей без света, отключено 627 трансформаторных подстанций.

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