Російські окупанти продовжують обстріли мирного населення та цивільної інфраструктури. Подекуди терористичні дії ворога спричиняють гуманітарну катастрофу.

До речі В ОРДЛО російські куратори оголосили чергову хвилю мобілізації

Ситуація на Луганщині

На цей час без газопостачання залишаються 23 населених пункти, ще 7 без газу частково. Загалом користуватися газом не мають можливості 35 тисяч абонентів.

26 населених пунктів залишаються без електропостачання повністю, 12 – частково. Майже 100 тисяч споживачів не мають світла, відключено 627 трансформаторних підстанцій.

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