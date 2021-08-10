Кроме этого, пострадали еще три человека – два водителя и 9-летний ребенок. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 8:47 утра 10 августа во Сватовском районе.

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ДТП в Луганской области

Спасатели, прибывшие на место, установили, что произошло лобовое столкновение легковых автомобилей ВАЗ-2105 и Skoda. В результате происшествия пассажирка автомобиля ВАЗ-2105 погибла на месте происшествия,

– сообщили в ГСЧС.

Отмечается также, что из "пятерки" деблокировали еще двух человек: мужчину 1991 года рождения и ребенка 2012 года рождения.

Их передали работникам экстренной медицинской помощи, а после отправили в медицинское учреждение.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям добавили, что водитель Skoda от госпитализации отказался.

К слову. Для ликвидации последствий ДТП привлекались 10 спасателей и 2 единицы техники. Обстоятельства и причины аварии на данный момент выясняют специалисты.

ДТП в Украине: последние новости

Между селом Микуличин и Яремче 10 августа легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с пассажирским автобусом, который от удара выбросило на обочину.

Возле Обухова 9 августа произошло столкновение машин – Nissan Maxima и Skoda Octavia. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 1-летний мальчик.

На одном из перекрестков в оккупированном Донецке 9 августа произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. В аварии погибли фельдшер и пациент.

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