Окрім цього, постраждали ще троє людей – два водії та 9-річна дитина. Дорожньо-транспортна пригода трапилася близько 08:47 години ранку 10 серпня у Сватівському районі.

Читайте також В Одесі зіткнулось 4 авто, одне влетіло в зупинку: є постраждалий

ДТП у Луганській області

Рятувальники, прибувши на місце, встановили, що відбулося лобове зіткнення легкових автомобілів ВАЗ-2105 та Skoda. Внаслідок пригоди пасажирка автомобіля ВАЗ-2105 загинула на місці події,

– повідомили у ДСНС.

Зазначається також, що з "п'ятірки" деблокували ще двох осіб: чоловіка 1991 року народження та дитину 2012 року народження.

Їх передали працівникам екстреної медичної допомоги, а після доправили до медичного закладу.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій додали, що водій Skoda від госпіталізації відмовився.

До слова. Для ліквідації наслідків ДТП залучались 10 рятувальників і 2 одиниці техніки. Обставини та причини аварії наразі з'ясовують фахівці.

ДТП в Україні: останні новини

Між селом Микуличином та Яремче 10 серпня легковик виїхав на зустрічну та зіткнувся з пасажирським автобусом, який від удару викинуло на узбіччя.

Біля Обухова 9 серпня сталося зіткнення машин – Nissan Maxima та Skoda Octavia. У результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув 1-річний хлопчик.

На одному із перехресть в окупованому Донецьку 9 серпня трапилася ДТП за участю автомобіля швидкої допомоги. В аварії загинули фельдшер і пацієнт.

До теми У Дніпрі автомобіль з батьками збив мотоцикл з їх дитиною: фото