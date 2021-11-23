На Луганщине обнаружили схему продажи поддельных COVID-тестов жителям оккупированных территорий

Киберполиция Украины разоблачила схему продажи поддельных ПЦР-тестов. Сфальсифицированные документы 46-летний уроженец Армении продавал жителям временно оккупированных территорий, чтобы те могли пересечь пункт пропуска "Станица Луганская".

Ежемесячно злоумышленник подделывал около 300 негативных ПЦР-тестов. Правоохранители уже открыли уголовное производство.

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Стоимость "услуги" – 500 гривен

Злоумышленник, который подделывал тесты на COVID-19, за свои "услуги" просил "скромную" сумму – 500 гривен. "Клиентами" 46-летнего мужчины были жители временно оккупированных территорий, которые хотели попасть на подконтрольной Украине территорию.

Правоохранители провели обыски в доме злоумышленника. Во время этого изъяли компьютер, флешки, 1 заполненный ПЦР-тест и несколько чистых бланков, копии паспортов, "черновые" записи и автомобиль.

Расследование против мужчины начали по статье о подделке документов, печатей, штампов и бланков.

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