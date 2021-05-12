В Луганской области выяснения отношений между семиклассником и пятиклассником завершилось ножевым ранением. Один из ребят ударил другого ножом. Потерпевший находится в больнице, к счастью, его жизни ничего не угрожает.

Об инциденте сообщила руководитель отдела коммуникации полиции Луганщины Татьяна Погукай в фейсбуке. Потасовка между подростками произошла на территории одной из школ Новодружеска.

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12-летний школьник ударил ножом 13-летнего

О кровавых разборках между учениками правоохранителям сообщила классная руководительница одного из участников конфликта. Как выяснили полицейские, 13-летний школьник начал бить 12-летнего. Младший вытащил кухонный нож и дважды ударил обидчика.

Как говорят правоохранители, нож парень принес для того, чтобы вырезать рогатку.

Обратите внимание! Данные об инциденте занесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам умышленного легкого телесного повреждения. Обстоятельства выясняют правоохранители.

В оккупированном Крыму тоже ранили ножом ученика

Отметим, что недавно в оккупированном Крыму произошла похожая ситуация. Во время разборок в школе получил ножевое ранение 15-летний школьник. Его прооперировали.