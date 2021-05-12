У Луганській області з'ясування відносин між семикласником та п'ятикласником завершилось ножовим пораненням. Один із хлопців вдарив іншого ножем. Потерпілий перебуває у лікарні, на щастя, його життю нічого не загрожує.

Про інцидент повідомила керівниця відділу комунікації поліції Луганщини Тетяна Погукай у фейсбуці. Сутичка між підлітками сталась на території однієї з шкіл Новодружеська.

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12-річний школяр вдарив ножем 13-річного

Про криваві розбірки між учнями правоохоронців повідомила класна керівниця одного з учасників конфлікту. Як з'ясували поліцейські, 13-річний школяр почав бити 12-річного. Молодший витягнув кухонний ніж і двічі вдарив кривдника.

Як кажуть правоохоронці, ножа хлопець приніс для того, аби вирізати рогатку.

Зверніть увагу! Дані про інцидент занесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками умисного легкого тілесного ушкодження. Обставини з'ясовують правоохоронці.

В окупованому Криму теж поранили ножем учня

Зазначимо, що нещодавно в окупованому Криму сталась схожа ситуація. Під час розбірок у школі отримав ножове поранення 15-річний школяр. Його прооперували.